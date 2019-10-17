أمن القاهرة يطهر 7 أحياء من الإشغالات.. صور

شنت أجهزة الأمن باشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، حملة موسعة أستهدفت تطهير الميادين العامة والشوارع الرئيسية لـ ٧ مناطق بالقاهرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لإعادة الوجه الحضاري بشوارع وميادين العاصمة.



وبحسب بيان، الخميس، أسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمت إزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للمناطق ال ٧ والعمل على تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



وفي مجال المرافق ، تم ازاله ٣٧٠ إشغالا بالطريق العام ويتسبب فى تعطيل حركة المرور، بينما تمكن رجال المرور باشراف اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة من ضبط نحو ٤ آلاف مخالفة مرورية متنوعة ، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.