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السيسي: المجاملة فساد .. وهنسبق الدنيا لو تابع كل مسئول عمله.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ كلية طب للقوات المسلحة، كان فكرة راودت المؤسسة العسكرية منذ 6 سنوات، وتحققت على أرض الواقع .

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة: "بتابع بنفسى يوميا نتائج تنفيذ كلية طب القوات المسلحة، وإذا تابع كل مسئول عمله؛ هنسبق الدنيا".

وأشار الرئيس إلى أنه تم تطبيق كافة الإختبارات المتبعة بكافة كليات الطب العريقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بداخل كلية الطب العسكرى للقوات المسلحة للحصول على أفضل النتائج مؤكدأ أن المجاملة فساد، وأنه تم اختبار جميع الطلبة بكلية الطب العسكرى للقوات المسلحة.

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم .

ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.

وشهد الرئيس، اليوم، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
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