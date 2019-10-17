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رياضة

أهلي 2001 يواجه دمياط وديا.. غدا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ مع فريق دمياط، غدًا الجمعة ، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

و كان من المفترض أن يواجه الأهلي فريق أسوان غدًا في الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية، ولكن الأخير اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة قبل بداية الموسم، لذلك قرر أحمد سراج المدير الفني لفريق الأهلي ٢٠٠١ خوض مباراة ودية مع دمياط حتى يحافظ علي اللياقة البدنية والفنية للاعبين .

ومن المقرر ان يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة ببطولة الجمهورية مع فريق الإسماعيلي يوم ١ نوفمبر، ضمن الجولة الحادية عشرة، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب معسكر منتخب الشباب خلال الفترة من 20 حتى 29 أكتوبر الجاري.
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