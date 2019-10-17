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أخبار البلد

نائب رئيس بوينج الأمريكية لـ رئيس الوزراء: السوق المصري واعدة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين مصر، ممثلة فى شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما فى ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتى أسهمت فى تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران. 

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات فى مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير. 

وفى ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج على الاهتمام الذى توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقًا واعدة ومحورية فى منطقة الشرق الأوسط.
نائب رئيس بوينج الأمريكية لـ رئيس الوزراء: السوق المصري واعدة
نائب رئيس بوينج الأمريكية لـ رئيس الوزراء: السوق المصري واعدة
نائب رئيس بوينج الأمريكية لـ رئيس الوزراء: السوق المصري واعدة
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