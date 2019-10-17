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أخبار البلد

قدماء المحاربين: الحرب الفكرية التي يقودها الأزهر لا تقل ضراوة عن مواجهة الإرهاب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:11 م
شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل مجموعة من المحاربين القدماء
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مجموعة من القدماء المحاربين.

وقال الإمام الأكبر إن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربو أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

وأضاف أن علماء الأزهر الشريف، ساهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة، من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلّاء، بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.

من جانبهم، أعرب قدماء المحاربين عن اعتزازهم لشخص فضيلة الإمام الأكبر وتقديرهم الكبير لدور الأزهر الشريف في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة، مؤكدين أن الحرب الفكرية التي يقودها الأزهر الشريف؛ لمكافحة الفكر المتطرف والإرهابي، لا تقل ضراوة عن الحرب التي تقودها الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب.
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