وفاة السناتور الأمريكي المخضرم إيليا كامينجز عن عمر يناهز الـ68

توفى السناتور إيليا كامينجز، عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية ماريلاند بما فيها مدينة بالتيمور الذي ولد فيها، والذي اكتسب اهتمامًا وطنيًا بمواقفه في العديد من القضايا السياسية في مجلس النواب الامريكي، ومعارضته الشديدة لرئاسة دونالد ترامب، عن عمر يناهز الـ68.



وقال مكتب السناتور الأمريكي في بيانه وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست إنه توفي داخل المستشفى بعد تحدي طويل مع المرض.



وشغل السناتور كامينجز منصب رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، وكان شخصية بارزة في التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، حيث اشتهر بالمشاحنات مع الرئيس الأمريكي، ما تسبب في قد تحقيق حول الأمر.



وكان أيضا أصغر رئيس للمجلس التشريعي الأسود في ولاية ماريلاند، وأول أمريكي من أصل أفريقي يعمل كمتحدث مؤقت، وهو العضو الذي يترأس الجلسة في غياب المتحدث.