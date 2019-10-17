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فن

هند صبرى لـ"صدى البلد": أنتظر عرض فيلمى الجديد فى أيام قرطاج السينمائية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:19 م
هند صبرى والزميل
هند صبرى والزميل محمد نبيل
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محمد نبيـل
قالت النجمة هند صبرى أنه بالرغم من عرض فيلمها الجديد "نورا تحلم" لأول مره عالميا فى مهرجان تورونتو السينمائى الدولى، إلا أنها كانت تنتظر بفارغ الصبر عرضه بمسابقة مهرجان الجونة السينمائى، وما يمثله رد الفعل من مقياس لإستقبال الجمهور العربى لهذا العمل.

وأضافت هند صبرى لـ"صدى البلد": لقد عرضت فيلما من بلدى تونس فى بلدى مصر وحصلت على جائزة من بلدى كأفضل ممثلة بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة، موجهة الشكر إلى مخرجة العمل هند بوجمعة والتى لم تخش نجوميتها وعرضت عليها بطولة الفيلم بعد أن خضعن لـ اختبار أداء للتأكد من صلاحيتها للدور.

وتابعت هند صبرى: انتظر خلال الأيام المقبلة عرض الفيلم ضمن مسابقة أيام قرطاج السينمائية ورد الفعل التونسى على هذا الشريط، والذى يتطرق لقضية شديدة المحلية لامرأة مقهورة، ولكنها تصلح لأن تكون قصة عالمية يمكن أن تحدث فى أى مكان بالعالم.

وتلعب هند صبرى خلال الفيلم شخصية نورا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
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