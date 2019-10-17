وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بـ البحيرة .. 26 فدانا باستثمارات 2 مليار جنيه.. تحقق طفرة تنموية واقتصادية .. وتضم أسواقًا وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم

اختيار المنطقة اللوچستية بدمنهور تم بعد دراسات لتقليل الفاقد وتكلفة النقل

جميع مشروعات المنطقة اللوجستية وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية

محافظ البحيرة:

حجم الإنفاق على الخطة الاستثمارية خلال عام واحد بلغ 26 مليار جنيه

رئيس جهاز تنمية التجارة :