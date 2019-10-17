وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بـ البحيرة .. 26 فدانا باستثمارات 2 مليار جنيه.. تحقق طفرة تنموية واقتصادية .. وتضم أسواقًا وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم

التموين :
اختيار المنطقة اللوچستية بدمنهور تم بعد دراسات لتقليل الفاقد وتكلفة النقل
جميع مشروعات المنطقة اللوجستية وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية
محافظ البحيرة:
اختيار المنطقة اللوچستية بدمنهور تم بعد دراسات لتقليل الفاقد وتكلفة النقل
جميع مشروعات المنطقة اللوجستية وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية
محافظ البحيرة:
حجم الإنفاق على الخطة الاستثمارية خلال عام واحد بلغ 26 مليار جنيه
رئيس جهاز تنمية التجارة :
رئيس جهاز تنمية التجارة :
تنفيذ 18 مشروعا فى 11 محافظة بتكلفة 49 مليار جنيه توفر 300 ألف فرصة عمل خلال عامين
أكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع المنطقة اللوچستية بالبحيرة سيعود بالإيجاب على جميع المواطنين مشيرا أن إختيار تلك المنطقة تم بعد عدة دراسات نظرًا لموقعها المتميز حيث ستعمل على تقليل تكلفة النقل والمحافظة على جودة تداول المنتجات وتقليل الفاقد منها، خاصة المنتجات الغذائية مما سيعمل على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة وعادلة.
جاء ذلك خلال قيامه بوضع حجر الأساس للمشروع التجاري لشركة MWS لتطوير الإستثمار التجاری، أحد المشروعات الضخمة بالمنطقة اللوچستية والمقام على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 الاف و200 م²، وبحجم إستثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأعمال والمشروعات التي تتم بالمنطقة يتم تنفيذها وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بإستخدام أحدث النظم و المستويات.
أشاد الدكتور على المصيلحى ومحافظ البحيرة وقيادات وزارة التموين على البيئة الخصبة والآمنة للإستثمارات العملاقة والمشروعات القومية والإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مصر وقائد مسيرة البناء والتنمية والعمل والإنتاج .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المنطقة اللوچستية صرح جديد من صروح الإقتصاد المصري والذى جاء بالتعاون المثمر بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة وجهاز التجارة الداخلية لإنشاء هذه المنطقة بدمنهور والتي ستضم أسواقًا تجارية وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم وأسواق ومراكز خدمة وملاعب رياضية وإستراحات ومستلزمات معيشية ومناطق ترفيهية للعاملين على مساحة إجمالية 96 فدانا لخدمة أبناء المحافظة و6 محافظات مجاورة.
وأشار المحافظ ىالى تواجد مناطق تسويقية وترفيهية متميزة بداخل المنطقة اللوچستية، لافتا إلى أن محافظة البحيرة ستشهد طفرة تنموية واقتصادية سيشعر بها جميع مواطنى المحافظة موضحا بأن المساحة والرقعة الزراعية للبحيرة و التى تبلغ 1.7 مليون فدان ستكون فى خدمة تلك المشروعات بتوفير المحاصيل الغذائية الطازجة بأسعار اقتصادية.
واستعرض المحافظ كافة المشروعات الإستثمارية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد القديمة وإنشاء ميناء للصيد كمشروع قومي قاربت إستثماراته حوالى نصف مليار جنية، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 90% مؤكدا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية صدق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروع بشاير الخير 4 والذى يستهدف إقامة عدد 33 عمارة بإجمالي عدد 4629 وحدة على مساحة 30 فدانا.
واوضح المحافظ، للحضور بأن محافظة البحيرة يتم فيها مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدانا بإستثمارات مليار و250 مليون جنيه و مشروع إنتاج الألواح الخشبية لتدوير قش الأرز والذى سيقام بمركز إدكو على مساحة 115 فدانا بتكلفة إستثمارية تبلغ 210 ملايين يورو اى ما يعادل 4,5 مليار جنيه ليكون المشروع الأول إفريقيا وعربيًا في هذا المجال.
وهنئ المحافظ اهالي البحيرة بتلك المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة والتى أصبحت جلية وواضحة للجميع ونراها بأعيننا جميعًا تتحقق يوما بعد يوم بما سيعود بالنفع على جميع المواطنين وتحقيق الرواج الإقتصادي، مؤكدًا على إن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة،حيث بلغ حجم الإنفاق على الخطة الاستثمارية والمشروعات القومية خلال عام واحد 26 مليار جنيه وما كان ذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
فيما أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن المنطقة تم تقسيمها إلى 3 قطاعات، تسير الأعمال بها على قدم وساق لافتا إلى أهمية وجود تكامل وتنسيق كامل بين جميع المطورين والمنفذين للمشروعات بالمنطقة،لأن المنطقة تم إختيارها بعناية فائقة لتكون محور إرتكاز للنشاط.
وأكد عشماوى أن محافظة البحيرة كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التي يقوم بها الجهاز على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ عدد 18 مشروعا بعدد 11 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه توفر 300 ألف فرصة عمل كما جارى طرح 6 فرص إستثمارية أخرى في عدد 6 محافظات.
ويتكون المشروع التجاري لشركة MWS لتطوير الإستثمار التجاری الذى تم وضح حجر الأساس له من منطقة لسوق الجملة، ومخازن وثلاجات، ومنطقة ترفيهية وملاعب وحمامات سباحة، ومنطقة خدمات، وهو ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور على الطريق الزراعي السريع والمقامة على مساحة 96 فدانا لتخدم أكثر من 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه ومن المتوقع زيادتها، مما سيساهم في جذب الإستثمارات وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة أكثر من 75 % منها لأبناء المحافظة.
أكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع المنطقة اللوچستية بالبحيرة سيعود بالإيجاب على جميع المواطنين مشيرا أن إختيار تلك المنطقة تم بعد عدة دراسات نظرًا لموقعها المتميز حيث ستعمل على تقليل تكلفة النقل والمحافظة على جودة تداول المنتجات وتقليل الفاقد منها، خاصة المنتجات الغذائية مما سيعمل على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة وعادلة.
جاء ذلك خلال قيامه بوضع حجر الأساس للمشروع التجاري لشركة MWS لتطوير الإستثمار التجاری، أحد المشروعات الضخمة بالمنطقة اللوچستية والمقام على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 الاف و200 م²، وبحجم إستثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأعمال والمشروعات التي تتم بالمنطقة يتم تنفيذها وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بإستخدام أحدث النظم و المستويات.
أشاد الدكتور على المصيلحى ومحافظ البحيرة وقيادات وزارة التموين على البيئة الخصبة والآمنة للإستثمارات العملاقة والمشروعات القومية والإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مصر وقائد مسيرة البناء والتنمية والعمل والإنتاج .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المنطقة اللوچستية صرح جديد من صروح الإقتصاد المصري والذى جاء بالتعاون المثمر بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة وجهاز التجارة الداخلية لإنشاء هذه المنطقة بدمنهور والتي ستضم أسواقًا تجارية وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم وأسواق ومراكز خدمة وملاعب رياضية وإستراحات ومستلزمات معيشية ومناطق ترفيهية للعاملين على مساحة إجمالية 96 فدانا لخدمة أبناء المحافظة و6 محافظات مجاورة.
وأشار المحافظ ىالى تواجد مناطق تسويقية وترفيهية متميزة بداخل المنطقة اللوچستية، لافتا إلى أن محافظة البحيرة ستشهد طفرة تنموية واقتصادية سيشعر بها جميع مواطنى المحافظة موضحا بأن المساحة والرقعة الزراعية للبحيرة و التى تبلغ 1.7 مليون فدان ستكون فى خدمة تلك المشروعات بتوفير المحاصيل الغذائية الطازجة بأسعار اقتصادية.
واستعرض المحافظ كافة المشروعات الإستثمارية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد القديمة وإنشاء ميناء للصيد كمشروع قومي قاربت إستثماراته حوالى نصف مليار جنية، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 90% مؤكدا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية صدق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروع بشاير الخير 4 والذى يستهدف إقامة عدد 33 عمارة بإجمالي عدد 4629 وحدة على مساحة 30 فدانا.
واوضح المحافظ، للحضور بأن محافظة البحيرة يتم فيها مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدانا بإستثمارات مليار و250 مليون جنيه و مشروع إنتاج الألواح الخشبية لتدوير قش الأرز والذى سيقام بمركز إدكو على مساحة 115 فدانا بتكلفة إستثمارية تبلغ 210 ملايين يورو اى ما يعادل 4,5 مليار جنيه ليكون المشروع الأول إفريقيا وعربيًا في هذا المجال.
وهنئ المحافظ اهالي البحيرة بتلك المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة والتى أصبحت جلية وواضحة للجميع ونراها بأعيننا جميعًا تتحقق يوما بعد يوم بما سيعود بالنفع على جميع المواطنين وتحقيق الرواج الإقتصادي، مؤكدًا على إن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة،حيث بلغ حجم الإنفاق على الخطة الاستثمارية والمشروعات القومية خلال عام واحد 26 مليار جنيه وما كان ذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
فيما أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن المنطقة تم تقسيمها إلى 3 قطاعات، تسير الأعمال بها على قدم وساق لافتا إلى أهمية وجود تكامل وتنسيق كامل بين جميع المطورين والمنفذين للمشروعات بالمنطقة،لأن المنطقة تم إختيارها بعناية فائقة لتكون محور إرتكاز للنشاط.
وأكد عشماوى أن محافظة البحيرة كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التي يقوم بها الجهاز على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ عدد 18 مشروعا بعدد 11 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه توفر 300 ألف فرصة عمل كما جارى طرح 6 فرص إستثمارية أخرى في عدد 6 محافظات.
ويتكون المشروع التجاري لشركة MWS لتطوير الإستثمار التجاری الذى تم وضح حجر الأساس له من منطقة لسوق الجملة، ومخازن وثلاجات، ومنطقة ترفيهية وملاعب وحمامات سباحة، ومنطقة خدمات، وهو ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور على الطريق الزراعي السريع والمقامة على مساحة 96 فدانا لتخدم أكثر من 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه ومن المتوقع زيادتها، مما سيساهم في جذب الإستثمارات وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة أكثر من 75 % منها لأبناء المحافظة.