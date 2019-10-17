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ديني

خالد الجندى يوضح حكم التعامل ببطاقة الائتمان.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:24 م
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعامل ببطاقة الائتمان يتم فيه الشراء بالبطاقة ويسمح البنك بالسداد خلال 55 يوما وفي هذه الحالة يكون العقد حسن.

وتابع الشيخ خالد الجندى، خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، أنه بعد هذه المدة إن لم يتم السداد خلال هذه المدة فيكون التعامل بعدها بمعاملة ربا الفضل، منوها إلى أن التعامل ببطاقة الائتمان، فقهيا يعتبر قرض يقضي به حاجة، أو تفويض للشراء من أجل تحقيق مصلحة.

وأشار إلى أن التعامل البنكي، آمن والمصاريف التى يأخذها البنك تسمى مصاريف دلالة وهى موجودة فى الفقه.

وأوضح أن البنك بطبيعة الحال يستفيد من هذه المعاملة ولا يفعلها شفقة ودعما للناس.
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