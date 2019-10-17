السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع طنطا.. صور



أخطر اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم الخميس، من السيطرة على مشاجرة كبرى بشارع بوابة الكليلة بمنطقة السيد البدوى، ونتج عنها 6 مصابين بينهم حالات خطيرة بسبب خلافات سابقة بطنطا، حيث تم ضبط 14شخصا من الطرفين.تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث يفيد بتمكن المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا من السيطرة على مشاجرة كبرى بين طرفين بمنطقة السيد البدوى.كما تم ضبط 14شخصا بعد إصابة 6 أشخاص.