بعد الققز 150 مركزا في التايمز.. ابرز إنجازات جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية

تمكنت جامعة القاهرة من إحراز تقدم جديد في تصنيف التايمز العالمي Times Higher Education حيث جاء ترتيب الجامعة في مجال علوم الكمبيوتر (Computer science) لعام 2020 في الفئة من 251 إلى 300 بنسبة تطور عن العام السابق بلغت 30% حيث كانت الجامعة في الفئة من 401 الى 500.



ويستعرض موقع صدى البلد الاخبارى في 6 نقاط القفزات التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية حيث حققت تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية هذا العام.



*في تصنيف شنغهاي الصيني دخلت الجامعة لأول مرة في تاريخها في الفئة من 301 -400 جامعة على مستوى العالم



* في التصنيف الإنجليزي QS للتخصصات تقدمت في عدد من التخصصات بنسبة 110% واقتربت من سقف المائة الأولى على مستوى العالم في العلوم الصيدلية.



*احتلت الترتيب الأول مصريًّا في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت عالميًّا بتطور 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع 20 %



*جاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوى العالم.



*تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (SCIMAGO)



*تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden" واحتلت المركز 341 عالميا.