مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة



مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :



العدالة X الفتح - 4:30 عصرا - الرياضية السعودية

الأهلي X التعاون - 7:00 مساءا- الرياضية السعودية



مواعيد الدوري الفرنسي :



نيس X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءا- BEIN SPORTS



مواعيد الدوري الالماني :



آينتراخت فرانكفورت X باير ليفركوزن - 8:30 مساءا- BEIN SPORTS

يشهد اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 العديد من المواجهات الدولية المهمة في الدوري المصري، إضافة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي والدوري الفرنسي .ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-10-2019 على النحو التالي:مواعيد مباريات الدوري المصري :الإسماعيلي X حرس الحدود - 8:00 مساءا - ON SPORT.الاتحاد السكندري X وادي دجلة - 5:30 عصرا - ON SPORT.