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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
يشهد اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 العديد من المواجهات الدولية المهمة في الدوري المصري، إضافة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي والدوري الفرنسي .

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-10-2019 على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري :

الإسماعيلي X حرس الحدود - 8:00 مساءا - ON SPORT.
الاتحاد السكندري X وادي دجلة - 5:30 عصرا - ON SPORT.

مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

العدالة X الفتح - 4:30 عصرا - الرياضية السعودية
الأهلي X التعاون - 7:00 مساءا- الرياضية السعودية

مواعيد الدوري الفرنسي :

نيس X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءا- BEIN SPORTS

مواعيد الدوري الالماني :

آينتراخت فرانكفورت X باير ليفركوزن - 8:30 مساءا- BEIN SPORTS
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