مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 العديد من المواجهات الدولية المهمة في الدوري المصري، إضافة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي والدوري الفرنسي .
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-10-2019 على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري :
الإسماعيلي X حرس الحدود - 8:00 مساءا - ON SPORT.
الاتحاد السكندري X وادي دجلة - 5:30 عصرا - ON SPORT.
مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :
العدالة X الفتح - 4:30 عصرا - الرياضية السعودية
الأهلي X التعاون - 7:00 مساءا- الرياضية السعودية
مواعيد الدوري الفرنسي :
نيس X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءا- BEIN SPORTS
مواعيد الدوري الالماني :
آينتراخت فرانكفورت X باير ليفركوزن - 8:30 مساءا- BEIN SPORTS
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-10-2019 على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري :
الإسماعيلي X حرس الحدود - 8:00 مساءا - ON SPORT.
الاتحاد السكندري X وادي دجلة - 5:30 عصرا - ON SPORT.
مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :
العدالة X الفتح - 4:30 عصرا - الرياضية السعودية
الأهلي X التعاون - 7:00 مساءا- الرياضية السعودية
مواعيد الدوري الفرنسي :
نيس X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءا- BEIN SPORTS
مواعيد الدوري الالماني :
آينتراخت فرانكفورت X باير ليفركوزن - 8:30 مساءا- BEIN SPORTS