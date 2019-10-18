بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

حرص الفنان محمد سامى على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو له برفقة زوجته مى عمرو خلال تواجدهما فى اليونان.



وظهرت مي عمر فى الفيديو بإطلالة مستوحاة من الأزياء اليونانية، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج الفاتح تميز بحزام حول منطقة الخصر باللون الذهبى، فيما ارتدت حقيبة يد متناسقة مع إطلالتها.



وتزينت مى عمر فى الفيديو ببعض الإكسسوارات العصرية والتى منحتها إطلالة كاملة، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها.



وسخر زوجها المخرج محمد سامى من ملابسها، مداعبًا إياها... إليكم الفيديو.



