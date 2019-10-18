Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
مي عمر
مي عمر
Advertisements
هاجر هانئ
حرص الفنان محمد سامى على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو له برفقة زوجته مى عمرو خلال تواجدهما فى اليونان.

وظهرت مي عمر فى الفيديو بإطلالة مستوحاة من الأزياء اليونانية، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج الفاتح تميز بحزام حول منطقة الخصر باللون الذهبى، فيما ارتدت حقيبة يد متناسقة مع إطلالتها.

وتزينت مى عمر فى الفيديو ببعض الإكسسوارات العصرية والتى منحتها إطلالة كاملة، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها.

وسخر زوجها المخرج محمد سامى من ملابسها، مداعبًا إياها... إليكم الفيديو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى حفلة عمرو دياب

بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

بـ جيب قصير جدا.. مي عمر فى إطلالة كاجول بـ مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

ترشيحاتنا

حكم قطع صلة الرحم بسبب المشاكل والخلافات.. فيديو

سأرقص فرحا للفريق.. مصطفي يونس يفجر عدة مفاجآت بشأن عمله بقناة الزمالك

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

عاوز 400 سنة عشان يتحلل .. تفاصيل مبادرة تنظيف نيل أسوان من البلاستيك

القمة ليس لها مقاييس محددة .. عدلي القيعي يدافع عن بيان الأهلي

وسلمولي على الحجج والأعذار .. ليلى علوي تقود موتوسيكل .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور