Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بينها طوكيو.. اليابان تضم 3 من أفضل عشر مدن في العالم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:33 ص
اليابان
اليابان
Advertisements
أ ش أ
كشفت مجلة (كوند ناست ترافيلر) الأمريكية أن اليابان تضم ثلاث من أفضل عشر مدن على مستوى العالم.

وأوضحت المجلة، في عددها الأخير، أن المدن الثلاث هي طوكيو العاصمة وكيوتو وأوساكا، مشيرة إلى أن طوكيو تصدرت القائمة للعام الرابع على التوالي. وأضافت أن كيوتو أحتلت المرتبة الثانية للعام الثانى على التوالى بينما صعدت اوساكا للمركز الخامس من المركز الثانى عشر.

من جانبها ، أوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن هذه هى المرة الأولى التى توجد فيها ثلاث مدن يابانية بين بين المدن الكبرى.

وشارك في التصويت 600 ألف من قراء المجلة مع استبعاد المدن الأمريكية التى ضمتها قائمة منفصلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. مجلة كوندي ناست تفرد مقالا إيجابيا عن السياحة في مصر

قائمة أفضل وأسوأ مدن العالم للعيش والإقامة في 2019.. تعرف عليها

نجمة التنس نعومي أوساكا تتخلى عن الجنسية الأمريكية لتمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

حمد بن جاسم يتطاول على العرب بسبب غزو تركيا لسوريا

إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لعائلتها

رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح .. مصطفى يونس يكشف عن رأيه في فايلر

قطع المياه عن 6 مناطق في الإسكندرية اليوم .. تعرف عليها

الإفتاء تجيب على أسئلة حول استمرار عذاب القبر إلى قيام الساعة.. فيديو

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور