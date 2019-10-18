تعرف على سر ظهور لميس سلامة بالعصاية البيضاء

قالت الإعلامية، لميس سلامة، إن العصا البيضاء يعتمد عليها الأشخاص الذين يعانون من مشكلات فى العين (المكفوفين).



وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه العصا تجعل المكفوفين يعتمدون على أنفسهم، ولا يلجئون لأحد.



وأشارت لميس سلامة، إن اليوم يعتبر اليوم العالمي للعصا البيضاء، وظهرت لميس وفى يدها العصايا على الهواء.



وأوضحت لميس سلامة، أن كل مواطن عليه أن يقوم بتوعية نفسه للتعامل مع مستخدمى العصا البيضاء.

