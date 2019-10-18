Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على سر ظهور لميس سلامة بالعصاية البيضاء

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
سر ظهور لميس سلامة
سر ظهور لميس سلامة بالعصاية البيضاء
Advertisements
البهى عمرو
قالت الإعلامية، لميس سلامة، إن العصا البيضاء يعتمد عليها الأشخاص الذين يعانون من مشكلات فى العين (المكفوفين).

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه العصا تجعل المكفوفين يعتمدون على أنفسهم، ولا يلجئون لأحد.

وأشارت لميس سلامة، إن اليوم يعتبر اليوم العالمي للعصا البيضاء، وظهرت لميس وفى يدها العصايا على الهواء.

وأوضحت لميس سلامة، أن كل مواطن عليه أن يقوم بتوعية نفسه للتعامل مع مستخدمى العصا البيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة يوم العصا البيضاء.. تعليم الإسماعيلية توزع الهدايا على الطلاب

خلال احتفالية اليوم العالمى للعصا البيضاء.. الدولة دعمت المكفوفين وذوي الإعاقة بكل الإمكانيات

"التعليم" تحضر احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم "العصا البيضاء"

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 -10- 2019.. فيديو

بالريش الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جديدة في إيطاليا

فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية.. اعرف الحقيقة

تعليق ناري من خالد الغندور على إمكانية إقامة السوبر الأفريقي في قطر.. فيديو

من تويتر إلى مجلس النواب.. القصة الكاملة لأزمة قيادة محمد رمضان لـ طائرة

المالية: نوفمبر المقبل آخر موعد لإصدار بطاقات ميزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند