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رياضة

رجال الطائرة بالأهلي يواجه جزيرة الورد في الدوري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق جزيرة الورد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بالمنصورة، ويسعى الأهلي للفوز بها واستكمال سلسلة الانتصارات التي يحققها خلال الفترة الماضية.

وكان محمد مصيلحي المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبين قبل المران الأخير؛ للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة بهدف الوصول بالفريق إلى أفضل مراحل الجاهزية.

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