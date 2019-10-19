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ديني

أمر يتساهل فيه البعض يعرضهم للفضيحة يوم القيامة.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
أمر يتساهل فيه البعض
أمر يتساهل فيه البعض يعرضهم للفضيحة يوم القيامة
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محمد شحتة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي علينا التحلي بالصدق لأنه ينجي المسلم يوم القيامة بخلاف الكذب الذي يعرضه للفضيحة.

واستشهد أمين الفتوى، في لقائه على فضائية "إم بي سي 2"، بحديث النبي "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وأشار إلى أن البائع في معاملته مع الناس عليه أن يتحلى بالصدق في البيع ويصف ويبين عيوب المنتج الذي يبيعه حتى يبارك الله له في بيعه، وإن كتم وكذب المواصفات فهذا يعتبر نصبا وتدليسا وليس شطارة كما يزعم البعض.

وأكد أن الكذب والتضليل على الأخرين في البيع أو في أى شئ أخر هو أمر محرم شرعا وينهى عنه الدين بشكل كامل.
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