ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

نشرت النجمة رجاء الجداوي صورا جديدة لها على حسابها على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام.



وتألقت رجاء الجداوي برفقة النجم عمرو دياب، كما ظهرت في صورة أخرى مع النجمة دينا الشربيني وهي تقبلها.



وكتبت رجاء الجداوي على صورها مع الثنائي :" ميرسي يا عمرو انت ودينا علي ضيافتك الجميله بحبكم اوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم".

