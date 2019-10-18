ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

نشرت النجمة رجاء الجداوي صورا جديدة لها على حسابها على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام.
وتألقت رجاء الجداوي برفقة النجم عمرو دياب، كما ظهرت في صورة أخرى مع النجمة دينا الشربيني وهي تقبلها.
وكتبت رجاء الجداوي على صورها مع الثنائي :" ميرسي يا عمرو انت ودينا علي ضيافتك الجميله بحبكم اوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم".
وتألقت رجاء الجداوي برفقة النجم عمرو دياب، كما ظهرت في صورة أخرى مع النجمة دينا الشربيني وهي تقبلها.
وكتبت رجاء الجداوي على صورها مع الثنائي :" ميرسي يا عمرو انت ودينا علي ضيافتك الجميله بحبكم اوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم".