سبحة وجامع ومقام .. كيف تضامن محبو عادل شكل مع الزعامة |شاهد





نشر العديد من متابعي كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل والملقب بـ الزعامة ، عددا من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا معه بعد أن تم القبض عليه.وتضمنت الصور والفيديو عادل وهو يمسك "سبحة" أحيانا وفي الجامع أحيانا يصلي وينظف السجاد، كما ظهر أيضا أمام مقام الحسين.وطالبوا بالإفراج عنه باعتباره أحد مصادر الكوميديا والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي.ونتشر فيديو لـ عادل شكل ومجموعة من أصدقائه يرقصون بالأسلحة في الاسكندرية، وبالمعاينة والتتبع تم ضبط عادل شكل ومن معه وقررت النيابة حبسهم 4 أيام.ووجهت نيابة سيدي جابر لـ عادل شكل 4 اتهامات وهي حيازة سلاح واستعراض القوة وتعطيل المرور والبلطجة، قبل أن تقرر حبسه.ودافع عادل شكل، عن نفسه ومن معه بأنهم كان يحتفلون بـ عفش عروسة.