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أخبار البلد

جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:02 م
الكاتب الصحفي / عمرو
الكاتب الصحفي / عمرو الخياط
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صدى البلد
تصدر جريدة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، غدا السبت عددا جديدا تناولت فيه ملفات وموضوعات هامة تتعلق بالقضايا المحلية والعالمية.

وضمن العدد كتب عمرو الخياط مقالا هاما تحت عنوان، السلطان القاتل، تناول فيه الكاتب توغل رجب طيب أردوغان في دماء الأبرياء بشمال سوريا وسط الصمت الاستراتيجي لأمريكا، مؤكدا أن أردوغان قتل الانسانية في صفوف جيشه، قبل أن تمتد يده لتزهق أرواح الأبرياء أطفالا ونساءا وشيوخا.

ولفت الكاتب إلى أن أردوغان الذي قرر إحياء الاحتلال التقليدي البغيض هو نفسه الذي يحيي فكرة الدولة الطائفية لتبرر وجود إسرائيل في المنطقة.

وجاء أبرز مانشيتات العدد كالتالي : على هامش قمة روسيا أفريقيا، السيسي وبوتين يشهدان احتفالية إنشاء منطقة صناعية مصرية روسية شرق بور سعيد، المنطقة توفر ٣٥ ألف فرصة عمل باستثمارات ٦,٦ مليار دولار على مساحة ٥٠٠٠ آلاف كيلو متر مربع .

وتناولت الصفحة الأولى للعدد خبر انتهاك تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار تحت عنوان :" ماكرون يصف التدخل التركي بالحماقة ".

ومن بين الاخبار الهامة التي تناولتها الجريدة خبر افتتاح أكبر محطة مترو أنفاق بالشرق الأوسط خلال أيام ، وفحص ٦,٧ مليون طالب من خلال حملة١٠٠ مليون صحة .

ونشرت الجريدة أيضا تقريرا مفصلا عن قمة سوتشي تحت عناوين :طريق روسيا إلى القارة السمراء،خبراء: موسكو مستعدة للوساطة بين إثيوبيا ومصر لحل أزمة سد النهضة.

كما نشرت الجريدة موضوعا هاما تناولت فيه حصيلة ما حصد المصريون من المشروعات والمبادرات في سنوات الإنجاز تحت عنوان : دولة المواطن ستر وصحة وسكن.

ونشرت الجريدة تصريحات خاصة من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان : الصفحة الرسمية مصدر المعلومات الصحيحة الموثقة.
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. عمرو الخياط يكتب: السلطان القاتل
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