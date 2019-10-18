مفاجأة.. تعليق عمرو أديب على تظاهرات لبنان | شاهد

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يحدث في لبنان، قائلا:"ما حدث فى بيروت مفاجأة حيث خرج اللبنانيون للمطالبة بإسقاط الحكومة، موضحا أن كل الساسة اللبنانيين يرون أن غضب المواطنين مبرر.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن المظاهرات اللبنانية ليست طائفية أو سياسية، وإنما اجتماعية، حيث لأول مرة نرى هتافات ضد المسئولين كسعد الحريري، فجميع من نزل الشارع اليوم يرفضون الطبقة السياسية بالكامل.



وأشار: إلى أن اللبنانيين يشعرون أن الحكومة الموجودة غير كفء، معتبرا أن تلك المظاهرات نتيجة لاخفاقات متتالية، مستبعدا أن يكون سبب المظاهرات ضرائب فرضت على "الواتساب"، منوها بأن السبب في المظاهرات ارتفاع في نسبة البطالة، واخفاق الحكومة في التعامل مع الحرائق التي نشبت منذ أيام، وندرة الدولار، ومشاكل الكهرباء.



واوضح: أن سعد الحريري صرح اليوم أن هناك اختلافا في الآراء بين أعضاء الحكومة تعوق العمل، معقبا: "الحكومة انشغلت بمشاكلها، وتركوا المواطن للمشاكل.. يوم حزين على لبنان"، منوها بأن هناك توقعات باستقالة الحكومة، والاتيان بوزارة تستطيع أن تحسن الوضع.



ولفت أديب إلى أن لبنان عندما تتوجه للخارج لطلب قروض، يتم رفض طلبهم بدعوى أنه ليس هناك استقرار عندهم لكي يتم اقراضهم.

