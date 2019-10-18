آلة كاتبة وجرامافون وناموسية.. صدى البلد داخل منزل صاحب أشهر كشف أثري في التاريخ.. صور

إذا كنت من عشاق الآثار والتاريخ وزرت في يوم ما الأقصر، فلا بد أن تضع ضمن جدول زيارتك منزل هوارد كارتر عالم الآثار البريطاني الذي دخل التاريخ، حيث اكتشف مقبرة توت عنخ آمون الملك الفرعوني الشاب، ليحجز كارتر لنفسه لقب صاحب أشهر كشف أثري عبر التاريخ.



كاميرا موقع صدى البلد زارت منزل كارتر لمعايشة الأجواء التي عمل فيها، خاصة منذ تعرفه في 1907 على اللورد كارنارفون الذي تحمس بشدة لفكرة تمويل بعثة للكشف عن مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، حيث كان المنزل بمثابة استراحة لكارتر يتابع منها عمله الأثري.



المنزل أصبح مزارا سياحيا، حيث يجد فيه الزائر أنتريه حديث وصورة لـ "اللورد كرنارفون" ممول حملة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وعشرات الصور للعالم البريطاني ومجموعة من الأهالى وعمال الحفائر فى البر الغربي.



ومدخل المنزل يؤدي إلى ممر يؤدى إلى الغرف الداخلية منها غرفة بها نافذة تطل على حديقة المبنى الخلفية، وبها دولاب للملابس وسرير الناموسية وكرسى وراديو، ثم غرفة مكتب كارتر التي كان يجهز العمل داخلها ويتشاور مع قيادات العمل للبدء فى الحفر.



وبالغرفة آلة كاتبة قديمة، وجهاز جرامافون وعدد من الأسطوانات ومقاعد بمحيط المكتب وشماعة للملابس وقبعات وعصا كارتر الشهيرة، وبجانب مكتبه توجد غرفة محاضرات والتي فيها كان يتناقش مع العلماء المرافقين لمتابعة كل جديد.

