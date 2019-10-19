بـ الأسود اللامع.. أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة بوسى شلبى ، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها برفقة الفنانة أيتن عامر ، ومجموعة من الفنانات .وأطلت بها أيتن عامر، بفستان طويل باللون الأسود اللامع، وبتفصيلة تبرز عن رشاقتها وأنوثتها، وحملت بورتوفية باللون الأسود، وتركت شعرها البنى المموج منسدلاً بين كتفيها بطريقة تبرز جمالهاوأختارت أيتن عامر، سلسلة وقرط بسيط كأسسوارات تبرز إطلالتها الناعمة، وأعتمدت فى الميكاب على الألوان الترابية التى تيرز جمال عيونها والكحل الأسود والرموش لتديد عيونها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الفاتح