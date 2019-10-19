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أخبار العالم

كوبا: عقوبات واشنطن الجديدة تعبير عن العجز والتدهور الأخلاقي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
الرئيس الكوبي ميغيل
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل
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أ ش أ
وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، العقوبات الأمريكية الجديدة الهادفة إلى تقييد صادرات كوبا وإعادة تصديرها، بأنها مظهر من مظاهر "العجز".
وكتب الرئيس الكوبي تغريدة في موقع "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "الولايات المتحدة تعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الحصار المفروض على كوبا.. إنها تعبير عن العجز والتدهور الأخلاقي والازدراء الإمبريالي". مضيفا أن "هذه أعمال غير إنسانية ووحشية وغير عادلة نرفضها بحزم.. لن نستسلم وسنرد بشكل مناسب".
وقد شددت الولايات المتحدة عقوباتها تجاه تصدير وإعادة تصدير عدد من المنتجات إلى كوبا، واتخذت تدابير تتعلق بتأجير الطائرات والسفن، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبرعات.
وتنص وثيقة العقوبات الجديدة على إلغاء جميع التراخيص الصادرة سابقا لاستئجار الطائرات والسفن لشركات النقل الحكومية الكوبية، في غضون أسبوع، كما أنه سيتم رفض الطلبات الجديدة.
ووفقا للقواعد المحدثة، فإن القيود ستؤثر على تصدير وإعادة تصدير المنتجات الأجنبية إلى كوبا بحصة أمريكية تزيد عن 10% من مكوناتها.
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