الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 - 10 - 2019 في مصر

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم، السبت 19 - 10 - 2019، من بين الموضوعات التي تهم كل الأسر المصرية، ولهذا يحرص صدى البلد على تقديم موضعات يوميا يستطيع من خلالها القارئ التعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.



وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت 19 -10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض التليفزيون المصري بشكل يومي أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة السبت، 19-10 -2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر



الطماطم: 3.5 جنيه

الباذنجان: الرومي: 2.25 جنيه

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات

البطاطس: 6 جنيهات

جزر: 6 جنيهات

فاصوليا: 12 جنيها

كوسة: 8 جنيهات

بصل: 4.5 جنيه

ليمون: 12 جنيها

فلفل رومي: 4.5 جنيه

فلفل رومي الوان: 15 جنيها



أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رومان: 5 جنيهات

جوافة: 6 جنيهات

عنب بناتي أصفر: 5 جنيهات

مانجو زبدة: 16 جنيها

عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات

مانجو بلدي: 10 جنيهات

تفاح مصري 10 جنيهات

تفاح أمريكي: 20 جنيها

كانتلوب: 5 جنيهات