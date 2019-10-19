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أخبار العالم

أمر ملكى جديد للتنفيذ فى جميع وزارات السعودية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أمرا ملكيا، بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول، وفريق في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية.

ونص الأمر الملكي على أن يعتبر صدور أمر الترقية أو التعيين على الرتبتين المذكورتين إحداثًا للوظيفة، واعتبار صدور أمر الإعفاء أو عدم تمديد الخدمة أو الوفاة إلغاءً للوظيفة.

وأشار الأمر الملكي إلى عدم سريانه على الوظائف العسكرية المنصوص عليها في أي نظام أو تنظيم لأي وزارة أو جهاز حكومي .
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