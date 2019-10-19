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حوادث

بعد افتضاح أمرهم.. حبس زوجة وعشيقها وصديقه قتلوا الزوج بالفيوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
حبس سيدة وعشيقها
حبس سيدة وعشيقها
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قررت نيابة مركز أبشواى بالفيوم حبس زوجة وعشيقها وصديقه، 4 ايام على ذمة التحقيق لقيامهم بقتل الزوج والتخلص منه بعد ان شاهد زوجته مع خطيب نجلتهما يمارسان الرذيلة داخل الزراعات.

ونجحت مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، بالاشتراك مع فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، في حل لغز القضية.

وعثرت أجهزة الأمن بالفيوم على جثة لشخص يدعى «مسعود.أ» (45 سنة ) سائق توك توك مقيم بقرية الخلطة، قارون، مركز يوسف الصديق مقيدة الأيدي ومهشمة الرأس وغارقة في الدماء على شاطئ بحيرة قارون.

وتمكن العقيد مصطفى حسن رئيس البحث لفرع غرب الفيوم، والرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز من كشف غموض الحادث.

وبسؤال الزوجة حاولت فى البداية تضليل ضباط البحث بأن 3 أشخاص حضروا للمنزل وطلبوا من زوجها توصيلهم بالتوك توك الى احدى القرى على بحيرة قارون وانها لم تتعرف على شخصيتهم.

وتبين من التحريات كذب أقوال الزوجة، وأنها المخطط الرئيسى للجريمة؛ حيث تربطها علاقة أثمة مع خطيب ابنتها «محمد.ع» ( 22 سنة ) منذ عامين، وان زوجها شاهدهما داخل احدى الزراعات القريبة أثناء ممارستهما الرذيلة.

ففكرت الزوجة وعشيقها خطيب أبنتها على التخلص من الزوج.

وليلة الحادث حضر خطيب ابنتها ومعه احد أصدقائه وطلب من الزوج توصيلهما بالتوك توك الذى يعمل عليه الى إحدى القرى القريبة ببحيرة قارون، واستدراجاه إلى شاطئ البحيرة وتخلصا منه بالضرب بالشوم على رأسه حتى فارق الحياة وفرا هاربين.

تم القبض على الزوجة وخطيب ابنتها وصديقه الذين اعترفوا تفصيليا بارتكابهما الواقعة وأرشدا على الشوم المستخدم فى الحادث.

تم تحرير محضر للمتهمين الثلاثة واحيلوا الى نيابة أبشواى التى أصدر قرارها المتقدم .
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