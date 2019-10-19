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رياضة

رسميًا.. الإصابة تنهي رحلة عمرو جمال مع المنتخب العسكرى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:00 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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القسم الرياضي
تأكد غياب عمرو جمال مهاجم منتخب مصر العسكرى، رسميًا عن باقى مواجهات المنتخب في بطولة كأس العالم العسكرى المقيمة في الصين بسبب الإصابة أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب، إصابته بمزق فى الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وتعرض عمرو للإصابة في مباراة المنتخب بالجولة الثانية من مشوار البطولة أمام منتخب عمان، والتى انتهت بهزيمة منتخب مصر بهدف دون رد، وخرج اللاعب في الشوط الأول من عمر المباراة وحل مكانه حسام باولو.

ويستعد المنتخب العسكرى لمواجهة منتخب كندا صباح غد الأحد في تمام الحادية عشر بتوقيت الصين الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، ويلاقي المنتخب العماني نظيره اليونانى فى نفس اليوم .

ويتصدر المنتخب العمانى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخب كندا برباعية دون رد، ثم انتصاره على منتخب مصر بهدف دون رد . 

فيما يحل المنتخب اليونانى ثانيًا برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبيًا ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل المنتخب المصرى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان.
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