رسميًا.. الإصابة تنهي رحلة عمرو جمال مع المنتخب العسكرى

تأكد غياب عمرو جمال مهاجم منتخب مصر العسكرى، رسميًا عن باقى مواجهات المنتخب في بطولة كأس العالم العسكرى المقيمة في الصين بسبب الإصابة أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب، إصابته بمزق فى الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.





وتعرض عمرو للإصابة في مباراة المنتخب بالجولة الثانية من مشوار البطولة أمام منتخب عمان، والتى انتهت بهزيمة منتخب مصر بهدف دون رد، وخرج اللاعب في الشوط الأول من عمر المباراة وحل مكانه حسام باولو.





ويستعد المنتخب العسكرى لمواجهة منتخب كندا صباح غد الأحد في تمام الحادية عشر بتوقيت الصين الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، ويلاقي المنتخب العماني نظيره اليونانى فى نفس اليوم .





ويتصدر المنتخب العمانى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخب كندا برباعية دون رد، ثم انتصاره على منتخب مصر بهدف دون رد .



