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برلمان

تيل الفرامل أبرزها.. قطع غيار سيارات مغشوشة بالمليارات في الأسواق.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
فريده محمد ومعتز الخصوصي
مازالت المنتجات والسلع المغشوسة أزمة تؤرق السوق المصرية، فعلي الرغم من التشريعات التي أصدرتها الدولة للحفاظ على حق المستهلك فإنه لازال هذه المنتجات تضرب الأسواق ومن بين هذه السلع المضروبة التى تحرك ضدها البرلمان هي قطع غيار السيارات.

وفي هذا الإطار قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطع غيار السيارات المزيفة تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير كشفت عن أن حجم الاقتصاد الموازي لقطع غيار السيارات المغشوشة يقدر بـ2.3 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى، أن تيل الفرامل المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة، ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.

وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق مما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء يكون السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.

وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، بل وصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب بنسبة عالية جدًا من حوادث الطرق، وخسارة للاقتصاد القومى وللأفراد ولكنها تدر أرباحًا طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجارى» ونعانى من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولًا حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية وهذا يتطلب أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.
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