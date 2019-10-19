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رياضة

إبراهيموفيتش: ميلان في كارثة.. يوفنتوس المرشح الأول للقب الدوري

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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القسم الرياضي
أبدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حزنه الشديد على حالة فريقه السابق إيه سي ميلان الإيطالي في الدوري الإيطالي، بعد تقديم مستويات لم ترضِ طموحات الجماهير مشيرا إلى أن الفريق وضع كارثي.

قال النجم السويدي "ميلان في كارثة، فهناك الكثير من الكلام وقليل من الأفعال.. ليس هذا هو النادي الذي وقع الجميع في حبه في إيطاليا وفي العالم.. ربما هناك أشخاص مخطئون كان يجب أن يكونوا في أماكن أخرى".

وعن عمل باولو مالديني نجم الفريق السابق وصاحب منصب المدير التفني للنادي قال: “ليس لديّ الإمكانية للتحدث عن كمدير ولكنه كلاعب كان واحدًا من أفضل اللاعبين بالنسبة لي وأعتقد أن مهمته معقدة وحساسة فهو يعمل بموارد محدودة..وهذا شىء جيد”.

وقال إبرا عن المدرب أنتونيو كونتي الذي يقود إنتر للمنافسة على اللقب هذا الموسم: “لا أعرفه على المستوى الشخصي ولكن الجميع يقولون لي أنه يقدم 500% من مجهوده الشخصي كل يوم،وأنا متشابه معه في هذا الشىء،فكلانا يؤمن بالتضحية والقتال لتحقيق النصرولكن سيظل يوفنتوس هو المرشح الأول للفوز باللقب ولكن إنتر يتطور”.
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