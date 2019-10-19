ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة إيبار، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".



واعتمد فالفيردي في خط الهجوم على الثلاثي، لويس سواريز، وليونيل ميسي، بالإضافة إلى أنطوان جريزمان.





وجاء تشكيل البارسا كالتالي..



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمونت لينجليه - صامويل أومتيتي



خط الوسط: أرثر - سيرجيو بوسكيتش - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو



خط الهجوم: لويس سواريز - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان