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رياضة

بعد اهتمام ريال مدريد.. سالزبورغ يحدد سعر بيع هالاند

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:08 م
هالاند
هالاند
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القسم الرياضي
لا يمانع ريد بول سالزبورغ النمساوي في بيع مهاجمه النرويجي المميز إرلانج هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما أبدى ريال مدريد اهتمامه بضمه.

وأوضح موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن سالزبورغ يرغب في الحصول على 58 مليون يورو كسعر مبدئي للتخلي عن مهاجمه المميز إرلانج هالاند في صيف 2020.

ولا يرغب الفريق النسماوي في سماع أي عروض عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نظرا لحاجة الفريق إليه خلال المنافسات الأوروبية في الوقت الذي سيبحث فيه الفريق عن البديل المناسب له في الصيف المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر هالاند وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" هو 12 مليون يورو ولكن إدارة سالزبورغ ترى أن اللاعب سيكون من أهم المهاجمين في قارة أوروبا خلال فترة وجيزة.

وكان هالاند قد سجل 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا منها هاتريك أمام جينك البلجيكي وهدف أمام ليفربول الإنجليزي فضلا عن الأهداف التي سجلها مع ناديه في الدوري النمساوي.

والجدير بالذكر أن برشلونة الإسباني كان قد وضع اللاعب ضمن الخيارات المتاحة لتدعيم مركز رأس الحربة خاصة مع تقدم النجم لويس سواريز في السن واقترابه من اعتزال كرة القدم.

ولا يعد الثنائي ريال مدريد وبرشلونة المهتمين فقط بضم هالاند بل هناك الكثير من الأندية مثل بايرن ميونيخ الألماني وبالتالي فإن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويبلغ هالاند 20 عاما وهو من أبرز اللاعبين الواعدين في منتخب النرويج فيما سيكون تواجده سهلا مع النادي الملكي في ظل حضور النرويجي مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد الإسباني.

ويملك ريال مدريد الكثير من الحلول الهجومية مثل كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش بالإضافة إلى ماريانو دياز ولكن يبدو أن النادي الملكي يفكر في المستقبل من خلال التفاوض لضم هالاند.
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