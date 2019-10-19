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مرأة

بالأصفر.. دينا مصطفى بإطلالة غير متوقعة في زفاف مريم قورة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:26 م
آية التيجي
نشرت الفناة دينا مصطفى صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، أثناء حضورها حفل زفاف "مريم محمد قورة" كريمة الفنانة عبير منير وشقيقة الفنانة ملك قورة والعريس "إسلام خالد صلاح " وذلك داخل فندق الريتز كارلتون، والذي قام بإحيائه المطرب عمرو دياب، وقد ظهرت دينا مصطفى بإطلالة انيقة، وجذابة للغاية.

وارتدت دينا مصطفى فستان باللون الأسود والأصفر، حيث تمتع بالجزء العلوي بقطعة من اللون الأسود ومزود ببعض الخيوط المنسدلة اللامعة، والجزء السفلي منه باللون الأصفر الستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وأضاف إليها لمسة أنيقة للغاية.

وتركت دينا مصطفى شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، والتي تناسبت بشكل كبير مع إطلالتها، فيما ابرزت جمال ملامحها بأختيار بضع اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر والماسكرا على عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت دينا مصطفى إطلالتها بأختيار أكسسورات رقيقة، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع بعض الخواتم من نفس اللون، وهو ما ابرز من انوثتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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