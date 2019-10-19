Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. إيفرتون يتقدم على وست هام بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:25 م
بيرنارد لاعب وسط
بيرنارد لاعب وسط ايفرتون
Advertisements
القسم الرياضي
نجح اللاعب الإنجليزي بيرنارد لاعب وسط فريق إيفرتون، في إحراز هدف التقدم لفريقه في شباك وست هام، بالمباراة التي تجري حاليًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحصل بيرنارد على تمريرة من زميله والكوت في الدقيقة 17، ليضعها في المرمى محرزا الهدف الأول لفريقه.

ويحتل ايفرتون المركز 12 بينما يحتل وست هام المركز 8 في الدوري الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدورى الانجليزى .. إيفرتون يتقدم على واتفورد فى الشوط الأول .. فيديو

الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتأخر أمام كريستال بالاس بهدف..فيديو

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على إيفرتون برأسية خيسوس.. فيديو

الشوط الأول.. إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. رياض محرز يقود مانشستر سيتي لـ الفوز 3-1 على إيفرتون

جريزمان يتقدم لـ برشلونة في شباك إيبار.. فيديو

ترشيحاتنا

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

بفستان كب منفوش ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها

تعرف على 7 أطعمة سحرية لضبط السكر بالجسم

فاتنات بيروت.. قصة الجميلات اللاتي أشعلن الاحتجاجات اللبنانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور