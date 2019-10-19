الشوط الأول.. إيفرتون يتقدم على وست هام بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

نجح اللاعب الإنجليزي بيرنارد لاعب وسط فريق إيفرتون، في إحراز هدف التقدم لفريقه في شباك وست هام، بالمباراة التي تجري حاليًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



وحصل بيرنارد على تمريرة من زميله والكوت في الدقيقة 17، ليضعها في المرمى محرزا الهدف الأول لفريقه.



ويحتل ايفرتون المركز 12 بينما يحتل وست هام المركز 8 في الدوري الإنجليزي.