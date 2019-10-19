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رياضة

اتحاد الكرة يعلن إحصائيات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:57 م
احصائية الجولة الرابعة
احصائية الجولة الرابعة
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يسرى غازى
سلط اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي الضوء على حصيلة الأهداف وأبرز الهدافين وظاهرة الرقم 9 الأبرز في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

جاءت الإحصائية بعد إنتهاء منافسات الإسبوع الرابع فى المسابقة المحلية التي نشرها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي:

- عدد المباريات: 6
- عدد المؤجلات: 3
- حالات الفوز: 3 (منها 2 خارج الأرض)
- حالات التعادل: 3 (تعادلين سلبيين)
- عدد الأهداف: 5
- الأشواط: هدفين في الشوط الأول و3 أهداف في الثاني
- أهداف من علامة الجزاء: 1 (صلاح أمين لاعب المقاصة في مرمى المصري)
- ركلات جزاء مهدرة: 1 (عمرو الحلواني لاعب الحدود أمام الإسماعيلي)
- أهداف الأجانب: لا يوجد
- أهداف البدلاء: 1 (صلاح أمين لاعب المقاصة)
- أهداف عكسية: لا يوجد
- أكبر المسجلين: صلاح أمين لاعب المقاصة (38 سنة)
- أصغر المسجلين: مروان حمدي لاعب دجلة (22 سنة)
- مراكز المسجلين: الهجوم (4 أهداف) -الوسط (لا يوجد) – الدفاع (1 هدف)
- طريقة التسجيل: بالقدم اليمنى (3 أهداف) – القدم اليسرى (1 هدف) – ضربات رأس (1 هدف)
- بطاقات صفراء: 20 إنذار
- الكروت الحمراء: لا يوجد
- 4 من الأهداف الخمسة جاءت عن طريق مهاجمين يرتدون القميص رقم 9 وهم محمد رجب (الإنتاج الحربي) – صلاح أمين (المقاصة) – مروان حمدي (دجلة) – خالد قمر (الاتحاد السكندري)

هداف المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز – رمضان صبحي لاعب الأهلي – عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود (3 أهداف)

اتحاد الكرة يعلن إحصائيات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز
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