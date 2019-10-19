اتحاد الكرة يعلن إحصائيات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز

سلط اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي الضوء على حصيلة الأهداف وأبرز الهدافين وظاهرة الرقم 9 الأبرز في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



جاءت الإحصائية بعد إنتهاء منافسات الإسبوع الرابع فى المسابقة المحلية التي نشرها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي:



- عدد المباريات: 6

- عدد المؤجلات: 3

- حالات الفوز: 3 (منها 2 خارج الأرض)

- حالات التعادل: 3 (تعادلين سلبيين)

- عدد الأهداف: 5

- الأشواط: هدفين في الشوط الأول و3 أهداف في الثاني

- أهداف من علامة الجزاء: 1 (صلاح أمين لاعب المقاصة في مرمى المصري)

- ركلات جزاء مهدرة: 1 (عمرو الحلواني لاعب الحدود أمام الإسماعيلي)

- أهداف الأجانب: لا يوجد

- أهداف البدلاء: 1 (صلاح أمين لاعب المقاصة)

- أهداف عكسية: لا يوجد

- أكبر المسجلين: صلاح أمين لاعب المقاصة (38 سنة)

- أصغر المسجلين: مروان حمدي لاعب دجلة (22 سنة)

- مراكز المسجلين: الهجوم (4 أهداف) -الوسط (لا يوجد) – الدفاع (1 هدف)

- طريقة التسجيل: بالقدم اليمنى (3 أهداف) – القدم اليسرى (1 هدف) – ضربات رأس (1 هدف)

- بطاقات صفراء: 20 إنذار

- الكروت الحمراء: لا يوجد

- 4 من الأهداف الخمسة جاءت عن طريق مهاجمين يرتدون القميص رقم 9 وهم محمد رجب (الإنتاج الحربي) – صلاح أمين (المقاصة) – مروان حمدي (دجلة) – خالد قمر (الاتحاد السكندري)



هداف المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز – رمضان صبحي لاعب الأهلي – عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود (3 أهداف)



