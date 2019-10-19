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فن

إليسا لـ معارضي احتجاجات لبنان: بستحي منكم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:34 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها من الأشخاص المعارضين للاحتجاجات التي تحدث في لبنان، من خلال تغريدة مؤثرة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت إليسا: "صرت بستحي من ناس بيحملوا نفس الجنسية تبعي،الجنسية البنانية #براء_منكن".

وعلى صعيد آخر، تداول نشطاء السوشيال ميديا في لبنان، مقاطع فيديو ترصد التظاهرات اللبنانية، ومشاركة عدد من الفنانين نادين نسيب نجيم وكارمن لبس في التظاهرات المناهضة للحكومة.

وظهرت نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وهما تمسكان أيديهما ببعض، وتهتفان مع الثوار اللبنانيين، وتحثان الشعب اللبناني على المشاركة، وتؤكدان أنهما حرصتا على مشاركة الشعب لدحض الشائعات التي تروج أن الفنانين لا يشعرون بحال باقي المواطنين.
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