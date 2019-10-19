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رياضة

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يفوز على وست هام بثنائية نظيفة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:41 م
برنارد
برنارد
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القسم الرياضي
نجح فريق إيفرتون في الفوز على فريق وست هام بنتيجة 2-0، على ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز الأهداف بيرنارد سيغوردسون.

وجاء الهدف الأول عن طريق بيرنارد من تسديدة قوية بعدما أرسلها له والكوت من تمريرة رائعة في الدقيقة 17 ، ثم جاء هدف أبيض عن طريق ريتشاردسون في الدقيقة 64، وشهدت الدقيقة 64 تسديدة قوية من جانب والكوت صانع الهدف الأول وارتطمت بالعارضة لتحرم فريق ايفرتون من التقدم بالهدف الثاني على حساب وست هام.

قبل أن يضيف سيغوردسون الهدف الثاني من تصويبة رائعة في الزاوية 90 في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأزرق.

وبعد ذلك الفوز احتل المركز 12 برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد نادي وست هام ب 12 نقطة في المركز الثامن.
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