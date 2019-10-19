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أخبار العالم

زعيم الأغلبية بالكونجرس: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خطأ إستراتيجي فادح

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:18 م
زعيم الأغلبية بالكونجرس:
زعيم الأغلبية بالكونجرس: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
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أ ش أ
انتقد زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) ميتش ماكونيل قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من شمال شرق سوريا، مُطالبا الإدارة الأمريكية بمراجعة موقفها.

ووصف ماكونيل، في مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم "السبت، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بـ"الخطأ الاستراتيجي الفادح"، الذي من شأنه أن يجعل الشعب الأمريكي وأرضه أقل أمنا وسيشجع أعداء واشنطن ويضعف تحالفات مهمة، مُعربا عن أسفه إزاء تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكبته إدارة أوباما بالانسحاب من العراق.

وأضاف أنه عند الجمع بين انسحاب القوات الأمريكية والعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا على جزء من شمال شرق سوريا، ووجود الأكراد، فإن ذلك بمثابة كابوس استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة.
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