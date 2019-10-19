ربيع ياسين يجهز منتخب الشباب بـ 5 وديات استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

وافقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على خوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 5 مباريات ودية

في المعسكر التدريبي المقرر انطلاقه غدا الأحد استعدادا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.





ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة 3 مباريات ودية أمام سماد أبو قير يوم 23 أكتوبر وايرسبورت يوم 24 من نفس الشهر و 26 مع اسكو والبلاستيك يوم 27 أكتوبر و29 مع طنطا.



