رسميا .. عبدالشافي يزين تشكيل الزمالك أمام المقاولون وفتحى احتياطيًا

أعلن الصربى ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي للفريق، فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى.



وجاء تشكيل الزمالك أمام المقاولون على النحو التالى :



حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : محمود علاء والونش والنقاز وعبد الشافى

الوسط : طارق حامد و ساسى و اوباما و اوناجم و زيزو

الهجوم : مصطفى محمد

الإحتياطى : محمد صبحى وحازم إمام ومحمد عبدالسلام و بن شرقى ومصطفى فتحى وأمام عاشور وخالد بوطيب.