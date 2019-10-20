قرى الباجور يطالبون بإنشاء كوبرى لذهاب الأطفال المدارس بدل المراكب.. صور

طالب المواطن جلال أحمد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإنشاء كوبرى يربط بين عزبة البحر وقرية أبخاص مركز الباجور محافظة المنوفية، لذهاب الأطفال المدارس.



وقال فى رسالته: إن الأطفال يذهبون المدرسة بالمركب رغم تقديم شكوى على منظومة الشكاوى الموحدة برقم 1710804 ، وطالب بإنشاء كوبرى يربط بين عزبة البحر وقرية أبخاص مركز الباجور محافظة المنوفية.



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