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بين الناس

قرى الباجور يطالبون بإنشاء كوبرى لذهاب الأطفال المدارس بدل المراكب.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن جلال أحمد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإنشاء كوبرى يربط بين عزبة البحر وقرية أبخاص مركز الباجور محافظة المنوفية، لذهاب الأطفال المدارس.

وقال فى رسالته: إن الأطفال يذهبون المدرسة بالمركب رغم تقديم شكوى على منظومة الشكاوى الموحدة برقم 1710804 ، وطالب بإنشاء كوبرى يربط بين عزبة البحر وقرية أبخاص مركز الباجور محافظة المنوفية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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