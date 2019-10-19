أهالي زفتى يطالبون بتوفير مواصلات لخط زفتى - ميت غمر بالغربية

شكا المواطن حمدي الملكي ، من أهالى زفتى بمحافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود وسائل مواصلات بخط زفتى ميت غمر طنطا.



وقال فى رسالته : نرجو من المسئولين النظر في خط زفتى وميت غمر طنطا فهو من اسوأ الخطوط على مستوى الجمهورية. فلا توجد وسائل نقل للطلاب أو الموظفين أو زائرى هذه المحافظة.



وأضاف: إيجاد مواصلات وخاصة في أوقات من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة الخامسة والسادسة مساء.. فأين وسائل النقل؟ لا نجد أى شىء لا أتوبيسات نقل جماعى ولا غيره الا كل ساعة مع وجود كثافة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

