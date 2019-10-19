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رياضة

المقاولون يضرب الزمالك بهدف بـ قدم محمد سالم | فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:19 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول فى مرمى نادي الزمالك بالدقيقة 12 من خطأ دفاعى للأبيض فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى.

بدأ اللقاء بهجوم زملكاوي وباغت المقاولون دفاعات الأبيض ومرر محمد سالم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى الزمالك فى إبعادها عن منطقة الجزاء.

شن لاعبو الزمالك العديد من الهجمات وحصل فى الدقيقة الخامسة محمد أوناجم على ضربة حرة بعدما ارتكب مدافع ذئاب الجبل خطأ ضده وأهدر فى الدقيقة السادسة فرجاني ساسي فرصة تسجيل هدف أول بعدما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه فى غيبة دفاعات المقاولون وتعلو عارضة حارس مرمى المنافس.

وفى الدقيقة 12 أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول بعدما استغل أخطاء دفاعات الأبيض وتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها فى شباك محمد عواد حارس الزمالك.

ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك المقاولون على النحو التالى :
حراسة المرمى : محمد عواد وفى الدفاع : محمود علاء والونش والنقاز وعبد الشافى والوسط : طارق حامد و ساسى و اوباما و اوناجم و زيزو الهجوم : مصطفى محمد.

فيما استعان ذئاب الجبل بتشكيل جاء كالتالي: فى حراسة المرمى : محمود أبو السعود وفي خط الدفاع : عبدالوهاب إسماعيل، محمد سمير، أمير عابد، أحمد الشيمي وفى خط الوسط :إبراهيم صلاح، فاروقا، محمد سالم، سيف الدين الجزيري، عبدالله ياسين وفى
خط الهجوم : شكري نجيب.
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