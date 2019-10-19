ألعاب أطفال داخل مسجد بالرياض.. والسلطات تفتح تحقيقا.. فيديو

نقلت قناة "العربية" عن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عبد العزيز العسكر إعلانه تشكيل لجنة فورية، وذلك على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد المساجد بمدينة الرياض، ويجري التحقيق مع الإمام والمؤذن والرفع للوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بالنتائج.



وأشار العسكر إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانًا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبينًا أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.



وأوضح العسكر أن المقطع المتداول تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحة لنظام وتعليمات الوزارة، حيث إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية في حق الإمام والمؤذن.



واختتم العسكر تصريحه بأن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد وأن المسؤولين في الوزارة يرحبون بكل من لديه شكوى أو ملحوظة أو مقترح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة وفيما يحقق رسالتها وأهدافها.



