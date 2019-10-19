أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنهم يواجهون استفزازات من جانب بعض المنافسين في مسابقة الدوري.



وتابع أمير في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، "الاستفزازات والعصبية تكون من لاعبي الزمالك السابقين الموجودين في أندية أخرى وهو السبب في الاعتراضات الكثيرة وتوتر بعض المواجهات".



وأكمل "هذه الأجواء ستتكرر أمامنا في افريقيا وستمنح اللاعبين خبرات أكبر".



وعن مصطفى فتحي لاعب الفريق، قال"إذا كانت ظروف مباراة المقاولون العرب تسمح، كان سيشارك في آخر نصف أو 20 دقيقة من اللقاء، وهو كان في حالة قلق قبل السفر إلى ألمانيا والطبيب أكد له جاهزيته 100% ومن بعدها شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وهو جاهز وفي البداية سيشارك على فترات حتى يكون متواجدا أساسيًا".