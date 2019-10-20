في كلمته عن تظاهرات لبنان .. خريطة حمراء تفضح نوايا حسن نصر الله

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة مثيرة للجدل في خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.



وكان نصر الله قد خرج بكلمة، السبت، للتعليق على التظاهرات العارمة التي يشهدها لبنان.



وكان نصر الله يجلس أمام خريطة باللون الأحمر تظهر ما يعرف بالهلال الشيعي الإيراني، في حين يتحدث عن مطالب الشعب اللبناني الذي يعاني التشتت الحزبي والطائفي الذي مزق الحياة السياسية في البلاد.



ويسعى النظام الإيراني الديني الذي وصل إلى السلطة من خلال ثورة 1979، إلى عودة الإمبراطورية الفارسية في ثوب طائفي، من خلال بسط نفوذه داخل البحرين والعراق ولبنان وسوريا عن طريق بث الفتنة الطائفية داخلها.



وتستمر التظاهرات اللبنانية التي دخلت يومها الرابع، والتي خرجت للاحتجاج على الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد.



وتضمن خطاب نصر الله تهديدات ضمنية للمتظاهرين حيث قال إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة.



وتعالت الهتافات في ميادين التظاهر ضد نصر الله وكل طوائف السلطة.