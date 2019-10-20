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محافظات

التأمين الصحي الشامل.. نجاح أولى عمليات جراحة العظام لطفل بمستشفى نصر بورسعيد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
حققت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد نجاحا جديدا يضاف الى النجاحات التي تحققت على أرض الواقع منذ إطلاق المنظومة.

نجح فريق طبي في إجراء اول عملية جراحة عظام لطفل يبلغ من العمر ٣ أعوام تمت إحالته من مركز الجوهرة.

كان المريض يعاني من إعوجاج في الساقين اليمنى واليسرى وتم تجهيزه جيدًا من إشعات وتم عمل x_ray فوُجد
bowing of both lower limbs and deformity due to rickets

لذلك تم التخطيط لإجراء جراحة له planning for operation for oesteitis

تم عمل عرض تخدير له وعرض على طبيب الأطفال وتجهيز غرفة العمليات بكل مستلزمات الجراحة.

وتم توفير جهاز C-arm الذي يستخدم في استعدال العظام بعد كسرها في الوضع المناسب وتثبيت ال k.wire وتم إجراء الجراحة المكونة من ٤ عمليات وهي..
_Corrective Oesteitis Bilateral ..استعدال العظام
_Fibular Oesteitis ..شق عظمي لعظمة الشظية
_Fixation Oesteitis ..تثبيت الكسر بأسلاك معدنية
_Cast above knee ..عمل جبس فوق الركبة اليمنى واليسرى
وأخيرا تم عمل جراحة تجميلية للجرح بدون فك غرز..

يُذكر أن التداخلات الجراحية تمت بنجاح مع الفريق الطبي المتميز لجراحة العظام بمستشفى النصر التخصصي بالتعاون مع فريق ماهر على أعلى مستوى للتمريض.
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