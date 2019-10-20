وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

وصل منذ قليل المتهمون الأربعة في قضية مقتل الشاب محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا أثناء دفاعه عن فتاة قام المتهم محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع.





ووصل المتهمون الأربعة وسط إجراءات أمنية مكثفة من رجال الشرطة ووسط حراسة مشددة من السيارات المدرعة الخاصة برجال الشرطة.





ويشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن العام ورجال المباحث في أولي محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا.





وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.



