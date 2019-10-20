Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
محمود البنا ضحية
محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية
Advertisements
محمد امين
وصل منذ قليل المتهمون الأربعة في قضية مقتل الشاب محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا أثناء دفاعه عن فتاة قام المتهم محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع. 

ووصل المتهمون الأربعة وسط إجراءات أمنية مكثفة من رجال الشرطة ووسط حراسة مشددة من السيارات المدرعة الخاصة برجال الشرطة. 

ويشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن العام ورجال المباحث في أولي محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا. 

وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة. 

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لتزوير سن راجح قاتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية

الرأي العام منعني.. أول تعليق من محامي قاتل شهيد الشهامة بعد الانسحاب من القضية

ننشر أسماء المحامين المدافعين عن ضحية الشهامة بالمنوفية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية

كلمات مؤثرة من أحمد السقا عن شهيد الشهامة محمود البنا

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

ترشيحاتنا

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

صلاة الفجر.. وأسباب نوم بعض الناس عنها.. وثواب المحافظة عليها

على حصان.. تفاصيل جولة عمدة بافوس في الإسكندرية.. وحكاية أقدم حلواني يوناني

الدولار يسجل 16.23 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 20 - 10 -2019

يجب عليك تعطيلها فورا .. أكثر 3 ميزات مزعجة على هاتفك الـ أندرويد

منع الصحفيين والإعلاميين من دخول محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

تحدي عبور مصر .. رالي دراجات نارية يبعث رسالة سلام لتنشيط السياحة

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور