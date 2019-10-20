روما ضيفا ثقيلا على سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي

يحل فريق ذئاب روما ضيفًا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "كالتشيو".



وتسعى كتيبة باولو فونسيكا المدير الفني للذئاب، في مباراة اليوم، لتعميق جراح سامبدوريا، الذي يعاني منذ بداية الموسم.



ويدخل روما أمام سامبدوريا باحثًا عن الفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة.



ويحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي سامبدوريا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.



ويلتقي اليوم أيضًا، ساسولو مع إنتر ميلان، وأودينيزي مع تورينو، وكالياري مع سبال، وبارما مع جنوى، وميلان مع ليتشي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.