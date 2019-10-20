البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية بمارسيليا

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، مقر القنصلية المصرية بمارسيليا في فرنسا، حيث استقبله السفير هشام ماهر القنصل المصري العام بجنوب فرنسا وطاقم القنصلية.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا تواضروس عقد لقاء حضره أيضا عمدة مارسيليا ريناود موزيلي.





رافق قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لقداسته.





ويقوم قداسة البابا حاليًا بجولة رعوية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا، زار خلالها إيبارشية باريس وشمال فرنسا حيث التقى بشعب الإيبارشية وشبابها وأطفالها، ودشن كنيسة بها كما زار بلجيكا ودشن كنيستين بهما.



